Мэр Москвы сообщил об уничтожении 52-х БПЛА на подлете к Москве

С начала текущих суток на подлете к Москве ликвидировали три дрона ВСУ. Общее число сбитых украинских беспилотников за сутки достигло 52-х. Информацией о еще одном перехваченном БПЛА над столицей поделился мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

По его данным, последний украинский беспилотник сбит на подлете к городу около 02:15 17 мая. Менее чем за полчаса до этого сообщалось о двух уничтоженных дронах.

"Уничтожен ещё один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

Прошлой ночью над РФ перехватили 138 украинских беспилотника. Все БПЛА были уничтожены в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая. Атакам подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская, Орловская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Смоленская и Тверская области. Дроны также сбиты над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.