Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 мая 2026 23:48

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 52-х БПЛА на подлете к Москве

ВСУ попытались атаковать Москву с помощью 52-х беспилотников за сутки
Алина КОЧНЕВА
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью 52-х беспилотников за сутки

ВСУ попытались атаковать Москву с помощью 52-х беспилотников за сутки

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

С начала текущих суток на подлете к Москве ликвидировали три дрона ВСУ. Общее число сбитых украинских беспилотников за сутки достигло 52-х. Информацией о еще одном перехваченном БПЛА над столицей поделился мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

По его данным, последний украинский беспилотник сбит на подлете к городу около 02:15 17 мая. Менее чем за полчаса до этого сообщалось о двух уничтоженных дронах.

"Уничтожен ещё один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

Прошлой ночью над РФ перехватили 138 украинских беспилотника. Все БПЛА были уничтожены в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая. Атакам подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская, Орловская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Смоленская и Тверская области. Дроны также сбиты над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.