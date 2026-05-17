Еще девять беспилотников сбиты вблизи Москвы: с начала суток над столицей перехватили 14 дронов ВСУ

Над Московским регионом отражают массированную атаку БПЛА. С начала суток средствами ПВО вблизи города ликвидировано уже 14 дронов ВСУ. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Он сообщил, что около 03:10 российские военные перехватили еще девять украинских БПЛА. На местах падения фрагментов дронов работают экстренные службы, добавил мэр.

"Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", - проинформировал Сергей Собянин.

В результате налетов дронов на Курскую область за прошлые сутки пострадали два мирных жителя. За это время над регионом ликвидировали 88 украинских беспилотников. По данным властей Курской области, ВСУ 163 раза применили артиллерию по нескольким районам. Территория также атакована с помощью сброса взрывных устройств.