На подлёте к Москве уничтожили 54 беспилотника ВСУ

Собянин сообщил о ликвидации еще девяти БПЛА на подлете к Москве

Над Московским регионом продолжают перехватывать украинские беспилотники. С начала суток на подлете к столице сбили уже 54 дрона ВСУ. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

По его данным, последняя группа беспилотников ликвидирована около 04:05. Силы ПВО уничтожили сразу девять дронов ВСУ.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Сергей Собянин ранее, в 03:50.

В течение дня, с 15:00 до 20:00 над регионами РФ ликвидировали 89 дронов ВСУ. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской, Владимирской, Тульской и Смоленской областей. Кроме того, дроны перехвачены над Московским регионом и акваторией Черного моря. На подлете к Москве за прошлые сутки сбили около 50 БПЛА.