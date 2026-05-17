Собянин: 12 человек ранены в результате вражеской атаки БПЛА на Москву Фото: REUTERS.

Двенадцать человек ранены в результате вражеской атаки БПЛА на Москву. По предварительной информации, возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода пострадала смена строителей. Однако технология самого объекта не нарушена. Об этом в мессенджере MAX своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. <...> Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки», - написал градоначальник в посте.

Известно, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 120 вражеских дронов.

Как KP.RU писал ранее, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили над российскими регионами 556 вражеских дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.