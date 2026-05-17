Владимир Ефимов: В районе Измайлово более 6 тысяч человек стали новоселами по программе реновации

О новоселах по реновации в районе Измайлово на востоке столицы рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в районе Измайлово началось в мае 2021 года. Первыми, кому город предложил здесь жилье в новостройках, стали горожане из четырех старых домов на 2-й и 3-й Прядильных улицах, а также на улице Никитинской. Сейчас переселением по программе реновации в районе затронуто уже две трети включенных в программу домов – 38 из 59», - отметил заммэра.

Он уточнил, что ключи от новых квартир в Измайлове получили более 6,2 тысячи москвичей.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, всего здесь планируется переселить в новостройки 8,5 тысячи человек.

Вокруг домов и внутри них создается безбарьерная среда. Первые этажи в новостройках по реновации отдают магазинам, сервисам и городским организациям. Благодаря этому расширяется инфраструктура района.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, договоры на новые квартиры в районе Измайлово подписали уже все жители из 37 старых зданий.

«Участники программы реновации из дома 7, корпуса 1, на Первомайской улице завершают оформление документов на новое жилье», – добавила столичный министр.

Новоселам по реновации городом переданы в районе Измайлово пять построенных жилых комплексов. Департамент градостроительной политики Москвы сообщил о завершении демонтажа 24 старых домов в этом районе. При этом использовали экологичную технологию «умный снос». Она позволяет добиться максимальной переработки отходов и уменьшения шума во время работ. Выделяемые городом новые квартиры по реновации полностью готовы для заселения. Там уже выполнена улучшенная отделка. Освобожденные после сноса старых зданий площадки занимают новые благоустроенные жилые комплексы, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой.

О сданной новостройке по реновации в Алексеевском районе столицы ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В целом программа позволит отметить новоселье примерно 1 миллиону жителей столицы. При этом планируется расселить всего 5176 отслуживших свой срок домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить вдвое реализацию реновации.