Участок ЦКАД перекрыт в Подмосковье

В воскресенье, 17 мая, участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от съезда с Ленинградского шоссе до съезда на Пятницкое шоссе временно перекрыт. Об этом в социальных сетях сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Политик уточняет, что данные меры приняты для обеспечения работы экстренных и специальных служб. О снятии временных ограничений будет сообщено общественности дополнительно.

«Ограничения введены для проезда спецтехники и работы оперативных служб на месте. Прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации, заранее выбирать пути объезда и по возможности отказаться от поездок в данном направлении», – говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, 17 мая по техническим причинам закрыт торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Мега», расположенный в подмосковных Химках. Об этом сообщается в социальных сетях ТРЦ.