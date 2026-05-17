В Москве прошел Весенний фестиваль ГТО: команда «Комсомолки» не осталась в стороне и выполнила все нормативы

В Москве в спортивном комплексе «Москвич» в субботу, 16 мая, прошел Весенний фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль ГТО традиционно проводится дважды в год — весной и осенью.

Отметим, что в год 95-летия спортивного движения выполнить нормативы на знак отличия и проверить свои силы пришло более 1500 участников, среди которых более 200 человек соревновались за призовые места в командной эстафете ГТО.

В индивидуальном формате участники состязаний в возрасте от шести лет и старше выполняли нормативы по общефизической подготовке и бегу. А в командных эстафетах участников от 18 до 49 лет испытывали на силу, выносливость и координацию: наклоны, прыжки в длину, подтягивания и отжимания, метание мяча, челночный бег и многое другое. В состязаниях приняла участие 51 команда, по четыре человека каждая: отдельно мужские и женские, а также смешанные, где участвуют по двое мужчин и две женщины. Во всех категориях награды получили команды, занявшие первые, вторые и третье места. Также в этот день все посетители фестиваля смогли получить консультацию у судей комплекса по общим вопросам ГТО и рекомендации по технике выполнения нормативов.

В этом году информационным партнером фестиваля стала «Комсомольская правда». Именно «Комсомолка» в 1930 году, за год до создания ГТО в СССР, разместила статью «Крепкие мышцы, зоркий взгляд нужны каждому трудящемуся», где впервые прозвучал девиз «Готов к труду и обороне!» и было опубликовано предложение о проведении всесоюзных спортивных соревнований на право получения знака ГТО.

В свою очередь команда «Комсомолки» не осталась в стороне от этого значимого спортивного мероприятия и приняла участие в фестивале, где выполнила все нормативы. Какие знаки ГТО получат наши атлеты будет известно после оценки судейской коллегией всех результатов участников.