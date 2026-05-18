Владислав Овчинский: В Кузьминках сдан дом на 207 квартир по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

На юго-востоке Москвы, в Кузьминках, закончили строить очередной жилой дом по программе реновации: общая площадь более 18 тысячи квадратных метров. О этом рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новостройка встала по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 111. Раньше на этом месте стояла старая пятиэтажка, которую расселили и снесли как раз в рамках реновации. Теперь здесь 207 квартир.

«Будущие жильцы получат квартиры в полностью готовом виде – с улучшенной отделкой и коммуникациями. Придомовая территория комплексно благоустроена: оборудованы детская и спортивные площадки, места для отдыха. Для безопасности и комфорта жителей проезжие и пешеходные зоны во дворе не пересекаются, а барьером между ними служат зеленые насаждения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Первый этаж здания нежилой. Там сделали просторные холлы с высокими потолками и витражными окнами. Плюс комната для консьержа, колясочная, помещения под магазины или сервисы и Центр информирования населения по реновации.

Технологически новостройка современная — монолитная, с инженерными решениями для энергоэффективности. Фасады радуют глаз: их облицевали кирпичом песочных оттенков. Смотрится благородно и не марко.

Местоположение — отдельный плюс. Парк «Кузьминки» всего в пяти минутах пешком. В шаговой доступности — школы, поликлиники, магазины, спортклубы и всякая бытовая мелочевка вроде сервисных центров. То есть переезжать можно без страха.

Кстати, программа реновации в Москве идёт полным ходом. Напомним: её утвердили ещё в августе 2017 года. План грандиозный — расселить 5176 старых домов, а это почти миллион москвичей.