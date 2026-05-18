Владимир Ефимов сообщил о восстановлении инвесторами 26 исторических зданий в Москве

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

О том, как инвесторы приводят в порядок исторические здания в столице, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В частности, он напомнил, что льготная программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия работает в Москве с 2012 года и уже показала ощутимые результаты.

«Из 33 арендуемых зданий комплексная реставрация завершена в 26. Недавно инвестор восстановил дом 5 в Просвирине переулке – особняк, построенный в начале XX века по проекту архитектора Петра Ушакова», - отметил заммэра, уточнив, что так компания выполнила условия договора и перешла на льготную ставку аренды.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, за предыдущие два года были отремонтированы проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода на Таманской улице и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых 1907 года постройки в Скатертном переулке.

Преимуществом льготной программы является возможность для инвесторов восстановить за свой счет исторические здания и затем заниматься там бизнесом, арендуя эти площади по льготной ставке в 1 рубль за «квадрат» в год. Например, там работают магазины, офисы или гостиницы.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, по заключенному с инвестором договору аренды он обновил старинное здание в Просвирине переулке. Аренда при этом действует 49 лет.

«На льготную ставку он был переведен в первом квартале 2026 года», - сообщила столичный министр.

Она добавила, что эта ставка касается не только аренды трехэтажного особняка площадью 609,8 квадратного метра, но и участка в 330 квадратных метров, который занимает объект культурного наследия.

Еще семь исторических зданий сейчас обновляются по той же льготной программе. Например, на частные вложения идет восстановление деревянного дома купца Д. С. Виноградова во 2-м Крутицком переулке, городской усадьбы Морозовых на Николоямской улице и дома, в котором в 1900 – 1932 годах жил скульптор Н. А. Андреев, в Афанасьевском переулке.

Напомним, поручение о реставрации не менее 150 объектов культурного наследия в год ранее дал Сергей Собянин.