Максим Ликсутов: Карачаровский механический завод увеличил выпуск до 1,5 тысячи лифтов за квартал

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о выпущенных Московским Карачаровским механическим заводом (КМЗ) лифтах за первый квартал 2026 года. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает промышленные предприятия в развитии современных технологий и наращивании объемов выпускаемой продукции.

«По итогам первого квартала Карачаровский механический завод произвел порядка 1500 лифтов. Сейчас на КМЗ реализуется проект масштабной модернизации производства», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сюда входят поэтапное обновление корпусов, строительство новых производственных площадей, а также возведение самой высокой в России испытательной башни.

Как сообщил Ликсутов, благодаря этому можно будет проводить полный цикл тестирования подъемного оборудования.

Лифтами КМЗ оснащаются жилые дома, в том числе по программам капремонта, а также административные здания, новые строительные проекты и стратегические сооружения по всей России.

Как пояснил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, предприятие последовательно наращивает объемы выпуска, сохраняя высокий уровень качества и надежности продукции.

«На заводе установлено новое оборудование, что позволило увеличить производительность на отдельных участках на 30–50 процентов и повысить эффективность производственных процессов», - сообщил гендиректор.

Он добавил, что показатели завода стабильно растут. Выпуск продукции увеличился почти в два раза, если сравнивать с теми же месяцами 2025 года. Тогда изготовили порядка 800 лифтов.

КМЗ является резидентом Особой экономической зоны «Технополис Москва». Там на базе предприятия формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта.