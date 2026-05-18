СК Подмосковья предъявил обвинение главврачу психиатрической больницы №5

Главному врачу ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №5», заведующему главврача по экономическим вопросам, а также заведующему одного из отделений предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что в период с 2021 по май 2026 года обвиняемые действовали группой лиц. Они получили от родственников пациентов деньги, в общей сумме не менее 800 000 рублей, за содержание пациентов в условиях стационара без перевода на амбулаторное лечение по месту жительства, а также за надлежащее оказание медицинской помощи при лечении психических заболеваний.

Двое обвиняемых находятся под стражей, а третий - под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Истре завершилось расследование уголовных дел в отношении двух экс-заместителей главврача ГБУЗ Московской области «Истринская клиническая больница» по ОМС и по поликлинической работе, а также одного действующего по экономическим вопросам. Они обвиняются в 47 коррупционных преступлениях. Уголовные дела направлены в суд.