Владимир Ефимов: Новые тоннели столичного метро помогают возводить 12 тоннелепроходческих щитов

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

О том, какие тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) и где работают сегодня на стройках метро столицы, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он пояснил, что ТПМК строят две новые линии - Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Плюс к этому комплексы помогают продлить две действующие линии - Арбатско-Покровскую и Троицкую.

«Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с его открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов», - отметил заммэра.

Он добавил, что четыре комплекса, включая 10-метровые щиты-гиганты «Мария» и «Лилия» задействованы для создания тоннелей на будущем Рублево-Архангельском радиусе.

Как рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, еще три шестиметровых щита продолжают работы на перегонах перспективной Бирюлевской линии.

Известно, сколько еще щитов сейчас работают и на каких участках метро. Например, на Арбатско-Покровской линии от «Щелковской» до будущей «Гольяново» ведут прокладку тоннеля два шестиметровых щита.

Для второго этапа Троицкой линии используют три ТПМК. Один уже ведет проходку от «Ватутинок» до «Кедровой». Еще два - от «Новомосковской» до запланированной «Сосенки».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман сообщил об активном строительстве уже 21 новой станции метро. Они находятся на трех действующих и двух перспективных линиях. В частности, на Рублево-Архангельской линии возводят восемь новых станций. На Бирюлевской линии строят 5 из 10 запланированных здесь станций. Речь идет о таких станциях, как «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Луганская» и «Каспийская».

В Градостроительном комплексе Москвы напомнили о строящихся шести новых станциях на Троицкой линии. Еще две станции возводят на ранее запущенных линиях. В их числе «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии и «Достоевская» на Кольцевой линии.

Напомним, около главного входа в здание Ленинградского вокзала уже открыт выход № 8 со станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Об этом ранее сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил ускорить строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.