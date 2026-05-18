Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели супруги предпринимателя в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доложить ему о расследование уголовного дела по факту гибели супруги предпринимателя в Москве. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

В эфире программы на федеральном телеканале обсуждаются версии смерти женщины, тело которой обнаружено в апреле 2026 года с колото-резаными ранами под окнами многоквартирного жилого дома. Герои передачи заявили, что перед смертью она общалась с кем-то, кто представился «целителем». Близкие погибшей верят в «деструктивное воздействие и доведении ее до самоубийства».

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат Следкома РФ.

«Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Ярошу С.М. представить доклад о ходе расследования и по доводам телепередачи», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, тело 35-летней Нелли Аллаяровой утром 8 апреля нашли у многоэтажки на улице Лобачевского в Москве. В истории ее смерти слишком много загадок.