Собянин: сбит третий беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО сбили третий беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 19 мая сбили третий украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву", - написал градоначальник.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона ВСУ работают специалисты.

Напомним, российские войска продолжают успешное выполнение боевых задач. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки "Запад" освободили Кутьковку и Боровую. Также продолжаются бои в Великой Шапковке.

Ранее KP.RU сообщал, что российские ПВО сбили 1054 ударных дронов ВСУ самолетного типа. По данным Минобороны РФ, за сутки военные уничтожили на передовой 1115 украинских боевиков и наемников.