Максим Ликсутов: Благодаря построенным по программе МПТ промышленным площадкам трудоустроятся свыше 36 тысяч москвичей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об утвержденном городом создании свыше 40 новых промышленных площадок в столице. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что их открывают по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Таких результатов удалось добиться за шесть лет реализации программы.

«По поручению Сергея Собянина столица развивает промышленную инфраструктуру по программе стимулирования создания МПТ. В рамках согласованных проектов создаются технопарки, производственные площадки и научно-производственные корпуса, где применяются цифровые технологии и энергоэффективная инженерия, а требования к экологическим стандартам учитываются еще на стадии проектирования», - отметил заммэра.

Он уточнил, что практически пятая часть всего объема строительства приходится на промышленный сегмент. При этом совокупная площадь объектов для размещения новых производств уже превысила 1,5 миллиона квадратных метров, подчеркнул Ликсутов. После ввода инфраструктуры более 36 тысяч жителей столицы смогут работать на создаваемых предприятиях.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил об одобрении в 2025 году в рамках программы МПТ создания 14 промышленных сооружений. Их общая площадь - более 380 тысяч квадратных метров.

«На них разместятся предприятия пищевой, обрабатывающей, нефтехимической, автомобилестроительной, фармацевтической и строительной отраслей, а также научно-производственные корпуса», - добавил столичный министр.

Он уточнил, что эти проекты позволят трудоустроиться более чем 12 тысячам москвичей около районов своего проживания.

Некоторые промышленные площадки уже введены в эксплуатацию. В столице действуют 12 таких объектов, в которых находятся предприятия по производству медтехники, ветеринарной фармацевтики, IT-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики и строительной продукции. Это позволило создать в Москве более 7,7 тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест в разных отраслях промышленности.

В их числе - введенный в прошлом году в районе Очаково-Матвеевское первый в Москве профильный пищевой технопарк «Рябиновая 44», а также открывшийся в том же году уникальный роботизированный завод крупномодульного домостроения компании «МонАрх» в Новой Москве. Плюс к этому в 2026 году в Зеленограде введены два завода группы компаний ФСК.