НовостиПроисшествия19 мая 2026 8:01

В Одинцове трое мужчин ранены из травматики во время массовой драки

Полиция задержала шестерых участников конфликта со стрельбой в Одинцове
Мила ГЕНЬ
Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковном Одинцове произошла массовая драка с применением оружия, в результате которой пострадали три человека. Инцидент случился около одного из домов на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из участников несколько раз выстрелил в оппонентов из предмета, похожего на пистолет. Ранения получили трое граждан в возрасте от 40 до 45 лет, они обратились за медицинской помощью.

Сотрудники полиции доставили в отдел шестерых участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет. У одного из них изъяли травматический пистолет. На нарушителей составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.