Анатолий Гарбузов: В ОЭЗ «Технополис Москва» стартовало производство защищенных ПК и ноутбуков

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов открыл новое высокотехнологичное производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, там обеспечат выпуск до 60 тысяч единиц отечественной компьютерной техники и комплектующих в год.

«Москва системно поддерживает высокотехнологичные производства: резидентам ОЭЗ доступны налоговые преференции, льготная аренда земли и готовая инфраструктура. Это позволяет столичным компаниям выпускать инновационную продукцию, создавать высокооплачиваемые рабочие места и снабжать ключевые отрасли — от госсектора до финансов — отечественными решениями», - отметил столичный министр.

Он напомнил, что ОЭЗ “Технополис Москва” является центром столичной микроэлектроники. Ее развитие объявлено стратегическим приоритетом для города. Здесь, в кластере фотоники и микроэлектроники, уже работают более 60 предприятий, подчеркнул Гарбузов.

Получившая статус резидента ОЭЗ в 2025 году компания «ИнтехПро» выпускает печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских электронных компонентов. В планах предприятия - выпуск каждый год 18 тысяч единиц моноблоков, 24 тысяч единиц персональных компьютеров, а также других комплектующих. За прошлый год производитель вывел на рынок первый отечественный мини-ПК. Его вес - 400 граммов. В 2026 году будут выпущены USB-коммутаторы, разветвители, модули Wi-Fi и датчики для замены зарубежных аналогов.

Все разработки входят в реестр российской промышленной продукции, совместимы с отечественным программным и аппаратным обеспечением. Эту продукцию используют в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования. То есть там, где требуется повышенный уровень безопасности. У компании уже есть подписанные контракты с крупными заказчиками. В их числе - ведущие компании банковского сектора, нефтетранспортной отрасли и цифровых услуг.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. За эти годы стартовая площадка для инноваций превратилась в ключевой хаб промышленности России. Там размещается уже десять площадок. Они занимают в целом более 430 гектаров. В ОЭЗ обеспечена локализация производств свыше 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.