Максим Ликсутов сообщил об увеличении производства и отгрузки лекарств в Москве с начала года

День фармацевтического работника отмечается 19 мая. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о росте в столице отгрузки лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что в столице находятся более 300 предприятий фармацевтической и медицинской отрасли. Там создано около 30 тысяч рабочих мест.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию фармацевтического сектора. Для поддержки компаний действует эффективный комплекс мер, включающий налоговые преференции, финансовые инструменты, а также развитую индустриальную инфраструктуру. Так, в первом квартале 2026 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло на 20,4 процента по сравнению с январем – мартом 2025-го», - отметил заммэра.

Он уточнил, что при этом было отгружено на 24,6 процента больше продукции, в стоимостном выражении это 116,7 миллиарда рублей.

Выпуск собственных фармацевтических субстанций является сейчас стратегической задачей. В частности, с января по март рост в этом направлении составил 35,7 процента, если сравнивать с первым кварталом 2025 года.

В столице производят самые разные препараты для пациентов. В их числе средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также обезболивающие, антибиотики и вакцины.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год начинают работу около 150 новых технологичных предприятий. Сегодня в Москве действуют почти 4,6 тысячи промышленных компаний. Они обеспечивают свыше 755 тысяч рабочих мест. Производители столицы вправе воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. Например, программой компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговыми льготами и другими инструментами.