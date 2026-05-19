В Домодедово у россиянина изъяли 19 старинных монет XIX века Фото: Федеральная таможенная служба

В столичном аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет. Культурные ценности пытался провезти из Туркменистана 27-летний гражданин России. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, но был остановлен в ходе выборочного контроля. При досмотре чемодана с помощью рентген-аппарата инспекторы обнаружили 24 монеты из белого металла разных размеров, достоинств и годов чеканки. Нарушитель пояснил, что ценности достались ему по наследству, а о необходимости декларирования и получения разрешительных документов он не знал.

Проведенная экспертиза установила, что 19 из найденных монет являются культурными ценностями. Некоторые из них были отчеканены более 200 лет назад в Российской империи. В отношении пассажира возбуждено дело за недекларирование товаров. Сами монеты обращены в федеральную собственность и переданы Министерству культуры России.