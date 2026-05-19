Жительнице Сергиева Посада предъявили обвинение в убийстве мужа Фото: Архив "КП".

В подмосковном Сергиевом Посаде 41-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего супруга. Трагедия произошла 18 мая в квартире на Новоугличском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, в день трагедии пара распивала спиртные напитки, после чего между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла мужу удар в область груди. Осознав содеянное, она самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевшего срочно госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

В настоящий момент против женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления — нож, а также провели допросы свидетелей. В ближайшее время обвиняемой изберут меру пресечения.