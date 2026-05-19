Анастасия Ракова: На фестивале в «Лужниках» подведут итоги спортивного сезона в школах и колледжах Москвы

В олимпийском комплексе «Лужники» 23 мая пройдет масштабный фестиваль школьного и студенческого спорта. В программе - финальные соревнования школьных и студенческих лиг по футболу, баскетболу, тэг-регби, гонкам ГТО, а также более 20 активностей. Вход свободный по предварительной регистрации. Подробнее о предстоящем событии рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице мы создаем современную образовательную среду, где у каждого ребенка есть возможность заниматься спортом, развивать свои способности и вести активный образ жизни. Сегодня юным москвичам доступно более 30 тысяч школьных кружков и секций по 67 видам спорта — от футбола и шахмат до мотоспорта и лапты», - отметила заммэра.

Она напомнила, что во всех школах и колледжах столицы работают спортивные клубы. Кроме того, созданы спортивные лиги по более чем 20 видам спорта.

Для поддержания интереса молодежи к занятиям с 2023 года в столице проводится фестиваль школьного и студенческого спорта. Это завершающее событие спортивного сезона в московских школах и колледжах.

Как сообщила Ракова, одним из главных фестивальных мероприятий будет награждение лучших спортивных клубов и их воспитанников.

Подавшие заранее заявки семейные команды поучаствуют в эстафете «Всей семьей на старт». Победителям всех состязаний вручат памятные награды.

Гостей фестиваля ждут также активности - картинг, бадминтон, городки, панна-футбол, гольф, джампинг и полоса препятствий «Путь ниндзя».

Специальные гости праздника - послы школьного спорта, среди которых телеведущий и профессиональный регбист Василий Артемьев, спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, рэп-исполнитель и автор гимна школьного спорта Москвы Александр Степанов (ST), Олимпийский чемпион Роман Костомаров и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

На фестивале состоится концерт, а также масштабный танцевальный флешмоб с певицей и блогером Анной Немченко.

Регистрация на мероприятие - https://festival.schoolsportmos.ru/. Фестиваль организован при поддержке Департамента спорта Москвы.