Ефимов: От «ЗИЛа» до «Острова Мечты» щит «Виктория» пройдет под Москвой-рекой

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проходке правого перегонного тоннеля на участке Бирюлевской линии метро от «ЗИЛа» до «Острова Мечты». Здесь работает шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Виктория». Ему предстоит пройти всего 1490 метров.

«При проходке правого перегонного тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» на участке Бирюлевской линии метро строителям предстоит работать в сложных гидрогеологических условиях. Так, 210 метров щит «Виктория» пройдет под руслом затона Новинки», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, он также пересечет трассу Замоскворецкой линии метро, что потребует постоянного контроля режимов проходки, сверхточности при выполнении работ и высокой квалификации бригады.

На маршруте в основном находятся твердые и полутвердые глины оксфордского яруса, а также четвертичные водонасыщенные пески. После того, как «Виктория» финиширует в котловане станции «Остров Мечты», щит разберут. Он пройдёт плановое техническое обслуживание. Затем оборудование подготовят для работы на других участках метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман пояснил, что на станции «ЗИЛ» уже более чем наполовину готов монолит.

«Общестроительная готовность станции превышает 30 процентов. Для устройства основных конструкций уложено около 25 тысяч кубометров железобетона», - рассказал глава холдинга.

Он добавил, что в зоне строительства уже переложили все коммуникации и смонтировали ограждение. Кроме того, завершились земляные работы на оборотных тупиках за станцией. Здесь приступили к возведению их основных конструкций.

Напомним, «ЗИЛ» разместится на Бирюлевской линии для обслуживания южных районов столицы. Станционный комплекс построят на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, недалеко от МЦК ЗИЛ. В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что здесь откроется пересадка на Троицкую линию метро и МЦК.

Бирюлевская линия длиной более 22 километров свяжет новые кварталы «ЗИЛа» с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Для пассажиров на ней будут работать 10 станций. С них можно будет перейти на МЦК, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления МЖД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил быстрее строить Бирюлевскую линию метро.