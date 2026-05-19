Владислав Овчинский: Переезд по соседству — КРТ жилой застройки в Фили-Давыдково

На западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, готовятся запустить проект комплексного развития территории жилой застройки. Участок площадью 1,15 гектара расположен на Минской улице. Под расселение попадают дома по адресам: №13 корпус 2, №15 корпуса 1 и 3, а также №17.

Но есть важный нюанс. Из всех этих зданий только дом №15 корпус 1 не вошел в программу реновации. Его предлагают расселить в рамках нового механизма — КРТ жилой застройки. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, жильцам этого дома представится возможность улучшить свои условия.

«Решение об участии в проекте жильцы примут добровольно по итогам голосования. Они смогут переехать в более комфортные квартиры в новостройке в пределах своего района. Процесс переселения будет регулироваться гарантиями, закрепленными нормативным правовым актом, утвержденным правительством Москвы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Сейчас в столице программу расселения ветхого жилья расширяют. В списке значится больше пяти тысяч старых домов. Те здания, которые не попали в реновацию еще в 2017 году, теперь могут быть включены в проекты КРТ жилой застройки. В первую очередь рассматривают дома, жители которых сами просили у города помощи с переездом, а также постройки, которые скоро могут стать непригодными для жизни.

Первый пилотный проект КРТ жилой застройки уже опробовали на улице Гарибальди в Черемушках. Всего же сегодня в Москве на разных этапах — от проработки до стройки — находится 421 проект комплексного развития территорий. Под них отведено больше 4,5 тысячи гектаров. Это бывшие промзоны, пустыри и участки, которые использовались неэффективно.