Неизвестные в масках ворвались в здание редакции «МК»

В центре Москвы на улице 1905 года неизвестные в камуфляже и масках вошли в здание, где расположена редакция «Московского комсомольца». По словам очевидцев, люди, внешне похожие на силовиков, вели себя грубо, отказывались предъявлять документы и угрожали сломать турникеты.

Вооруженные «гости» кувалдами люди проследовали не в редакцию, а на третий этаж, где находится некая сторонняя фирма.

Источник в правоохранительных органах подтвердили KP.RU, что происходящее не связано с редакцией, которая располагается на седьмом этаже. По его словам, все мероприятия проходят на третьем этаже, и к ним причастна не московская полиция, а другая силовая структура. Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.