10 дней пролежала в диване: В столичной квартире обнаружили тело женщины с множественными травмами

На юго-востоке столицы иностранный гражданин подозревается в убийстве своей соседки по коммунальной квартире. После совершения преступления мужчина спешно покинул территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По данным следствия, 18 мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала о безвестном исчезновении своей сестры. Заявительница пояснила, что родственница уже более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. В тот же день следователи пришли в квартиру на Люблинской улице.

В ходе осмотра жилища оперативники обнаружили тело пропавшей женщины, спрятанное в диване. На теле погибшей имелись множественные повреждения, характерные для насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что удары женщине нанес ее сосед по квартире — иностранец 1996 года рождения. В ближайшее время подозреваемому заочно предъявят обвинение в убийстве.