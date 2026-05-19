В Москве сменили руководство в управах ряда районов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году правительство Москвы провело кадровые изменения в ряде районных управ, заменив их руководителей. Основной причиной, вероятно, стало большое количество нареканий от граждан касательно вывоза мусора и уборки снега. Минувшая зима с ее рекордными осадками серьезно проверила местные администрации на прочность, и, как выяснилось, не все чиновники выдержали этот экзамен.

Именно в тех районах, где позже сменилось начальство, жители активно жаловались в соцсетях на целый спектр проблем. Люди сообщали о сугробах, которые не убирали даже после повторных звонков в диспетчерские службы, о полном игнорировании со стороны управляющих компаний и о случаях, когда заявки закрывали, ничего не делая на месте. Также горожан не устраивало плохое обслуживание многоквартирных домов и трудности, возникающие при проведении работ по благоустройству и организации парковочных мест.

Судя по всему, волна увольнений стала прямым следствием системных обращений москвичей. Согласно официальному документу на портале мэра, своих постов лишились главы управ районов: Крюково, Крылатское, Северное Тушино, Арбат, Кузьминки, Восточное Измайлово, Северное Бутово и Савеловского. До этого, в течение текущего года, также были отправлены в отставку руководители управ районов Свиблово, Нагатино-Садовники, Чертаново Северное, Коммунарка и Нагорного.

Подобные перестановки на локальном уровне критически важны для наведения порядка во дворах, качественного благоустройства и выстраивания нормального диалога с населением.