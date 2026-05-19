НовостиПроисшествия19 мая 2026 16:30

Дело возбудили после нападения немецкой овчарки на пенсионерку в Электроуглях

Мила ГЕНЬ
Фото: Архив "КП".

В подмосковных Электроуглях следователи возбудили уголовное дело после того, как крупная собака напала на 86-летнюю пенсионерку. Трагедия произошла 6 мая на территории садового товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Женщина получила тяжелые травмы руки и была госпитализирована. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Местные жители утверждают, что это уже шестой случай нападения этой овчарки за последний год.

В настоящее время следователи выясняют, кому именно принадлежит агрессивное животное. Также запланированы допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.