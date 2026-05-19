Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 16:32

Суд арестовал блогера за перевозку дивана на самокатах на Малой Бронной

Москвич получил 15 суток ареста за перекрытие движения на Малой Бронной
Мила ГЕНЬ
Суд арестовал блогера за перевозку дивана на самокатах на Малой Бронной

Суд арестовал блогера за перевозку дивана на самокатах на Малой Бронной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Пресненский районный суд Москвы приговорил к административному аресту мужчину, который устроил необычную поездку с диваном в центре столицы. Нарушителем оказался блогер Марк Булах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 16 мая Булах вместе с группой граждан участвовал в несанкционированном мероприятии в районе Патриарших прудов. Мужчины передвигались на средствах индивидуальной мобильности, перевозя при этом мебельный диван по улице Малая Бронная. Своими действиями они создали серьезные помехи движению транспорта и пешеходов, а также заблокировали доступ граждан к жилым домам и социальным объектам.

Суд признал Булаха виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток.