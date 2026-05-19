Суд арестовал блогера за перевозку дивана на самокатах на Малой Бронной Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Пресненский районный суд Москвы приговорил к административному аресту мужчину, который устроил необычную поездку с диваном в центре столицы. Нарушителем оказался блогер Марк Булах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 16 мая Булах вместе с группой граждан участвовал в несанкционированном мероприятии в районе Патриарших прудов. Мужчины передвигались на средствах индивидуальной мобильности, перевозя при этом мебельный диван по улице Малая Бронная. Своими действиями они создали серьезные помехи движению транспорта и пешеходов, а также заблокировали доступ граждан к жилым домам и социальным объектам.

Суд признал Булаха виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток.