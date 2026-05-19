Собянин: Реализуем программу мощной поддержки Донецка и Луганска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва оказывает системную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом градоначальник сообщил в ходе пленарного заседания регионального отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!». По его словам, на СВО отправились более 100 тысяч москвичей.

«Помимо того, что мы поддерживаем наших ребят, которые воюют на специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения, мы, конечно, поддерживаем их семьи: их матерей, жен, детей и будем это делать и впредь. Ребята должны чувствовать нашу поддержку», – сказал Собянин.

Кроме того, мэр рассказал о восстановлении Донбасса. По его словам, с самого начала специальной военной операции Москва реализует программу мощной поддержки городов-побратимов — Донецка и Луганска. За эти годы столичные строители отремонтировали тысячи зданий, построили и реконструировали миллионы квадратных метров дорог, а также привели в порядок объекты социальной культуры, детские сады, школы и парки. Все эти меры, отметил Собянин, позволили вернуть нормальную жизнь в эти города.