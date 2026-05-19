На сегодняшний день в Москве наблюдается самая большая продолжительность жизни. Об этом на полях пленарного заседания в рамках регионального отчетно-программного форума «Есть результат!» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В Москве сегодня самая большая продолжительность жизни - 80 лет. Это тот результат, который мы достигли», - цитирует Собянина Агентство городских новостей Москва.

По словам Собянина, жизнь в мегаполисе часто ассоциируется с напряжением, стрессом и плохой экологией. Однако в Москве наблюдается другая закономерность. Показатели большой продолжительности жизни связаны с высоким уровнем услуг здравоохранения, поддержанием благоприятной окружающей среды и привлечение старшего поколения к активному времяпрепровождению.

Мэр подчеркнул, что сейчас в Москве реализованы уникальные проекты в сфере здоровья и долголетия, которые будут и дальше развиваться в ближайшие годы.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичных поликлиниках и больницах активно внедряют концепцию «исцеляющей среды», создавая благоприятную атмосферу на территории медучреждений. Здания и прилегающие области пополняются удобными зонами отдыха, цветочными композициями и арт-объектами.