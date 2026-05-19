Собянин: Безопасность москвичей обеспечивают самые современные технологии

В Москве безопасность ее жителей обеспечивают самые современные технологии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания в рамках регионального отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!», пишет Агентство городских новостей Москва.

«Гости, которые приезжают в Москву, подчеркивают в первую очередь безопасность на московских улицах. Это произошло не само собой. Это произошло в результате большой кропотливой работы как с правоохранительными органами, так и с городской инфраструктурой», – отметил градоначальник.

По его словам, за последние годы в мегаполисе удалось значительно снизить преступность. Так, разбойные нападения снизились в 12 раз, грабежи – в 20. А угоны машин стали вообще экзотикой, которую совершают только фрики, которых тут же ловят, подчеркнул мэр.

Собянин пообещал, что в Москве продолжат работу для того, чтобы она стала лучшим, мощнейшим экономическим, культурным, качественным центром для жизни каждого горожанина, безопасным и удобным городом.

