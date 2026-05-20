Багреева: Число товарных единиц на Портале поставщиков увеличилось до 3,5 млн

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала об увеличении числа стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков.

«Каталог СТЕ – важнейший инструмент Портала поставщиков, в который вносятся все предложения товаров, работ и услуг. Ежедневно в него загружают около двух тысяч товарных единиц, а с конца 2024 года он пополнился примерно на 500 тысяч позиций. Сейчас каталог содержит более 3,5 миллиона уникальных наименований», - отметила заммэра.

Она уточнила, что все СТЕ оформлены в едином формате и структурированы по категориям и тематическим разделам. Благодаря этому обеспечена систематизация информации. Кроме того, легче проводить анализ и быстро находить нужную продукцию по заданным критериям в почти 15 тысячах рубрик.

Как сообщила Багреева, среди категорий товаров больше всего СТЕ содержит портативная компьютерная техника. Из услуг – повышение профессиональной квалификации. А среди работ – изготовление полиграфической продукции.

В каталоге реализованы сервисы, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Они облегчают работу с ним и делают поиск более оперативным. Например, при заполнении карточки нового товара нейросеть автоматически «видит» по загруженной картинке категорию продукции и размещает ее в нужной рубрике.

На платформе продолжается внедрение умных алгоритмов, позволяющих значительно упростить работу с каталогом и новым пользователям, и опытным поставщикам. В планах также запуск специальных программ, обучающих пользоваться каталогом.

Ассортимент товаров, работ и услуг на Портале поставщиков расширяется, поскольку на платформе появляется все больше зарегистрированных пользователей. В 2026 году здесь уже работают 400 тысяч представителей бизнеса.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что работу с каталогом облегчают специальные разделы.

«Один из них – «Произведено в Москве» – содержит перечень товаров предприятий, имеющих производственные площадки в столице, и насчитывает 23,6 тысячи наименований», – сообщил глава ведомства.

