Анатолий Гарбузов: Представителям бизнеса расскажут, как реализовать инвестиционные проекты в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о намеченной в столице 21 мая встрече на тему «Земельные участки от города для бизнеса: реализация масштабных инвестиционных проектов, особенности КРТ, проекты по созданию мест приложения труда». Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, в ней смогут поучаствовать инвесторы, представители промышленных предприятий и предприниматели.

«Земельные участки, предоставляемые городом, — один из ключевых ресурсов для запуска новых производств и развития инфраструктуры. От понятности механизмов получения площадок и требований к реализации проектов зависит не только скорость прохождения процедур, но и точность проектного планирования», - отметил столичный министр.

Он напомнил, что сегодня в Москве на разных этапах находится более 100 промышленных МаИП. Кроме того, по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) одобрено строительство свыше 290 сооружений. Это наглядно подтверждает востребованность городских мер поддержки, подчеркнул Гарбузов.

На встрече речь пойдёт о возможностях получения участков от города, алгоритмах реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), ключевых особенностях проектов комплексного развития территорий (КРТ). Помимо этого, обсудят особенности проектов МПТ. А еще участники узнают, какие параметры важно учитывать во время подготовки инициатив.

Встречу проведут в формате открытого диалога. После выступлений состоится сессия вопросов и ответов. На ней участники смогут обсудить с представителями правительства Москвы конкретные примеры из практики. Подробнее об участии и регистрации - на Инвестиционном портале Москвы. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляцию.

Семинар проходит в рамках цикла встреч, проводимых на новой современной площадке Дома русского бильярда «Москва». Среди запланированных для обсуждения тем — «На экспорт: инструменты поддержки экспортноориентированных компаний. Зачем нужен Стандарт общественного капитала бизнеса?». Запись прошедших семинаров - на Инвестпортале Москвы.