Анатолий Гарбузов сообщил о росте выпуска продукции на мебельных предприятиях Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о росте производства мебели в столице. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил устойчивый рост московской промышленности за последние годы. За прошлый год обрабатывающие отрасли нарастили производство на 4,7 процента, а инвестиции — на 3,1 процента в сопоставимых ценах. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что более 140 городских предприятий предлагают покупателям самую разную мебель — от предметов для квартир и офисов до решений для социальных учреждений.

«Благодаря городской поддержке компании модернизируют производство, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Такой комплексный подход позволяет отрасли уверенно развиваться и удовлетворять растущий спрос на отечественную продукцию. Так, с января по март текущего года производство мебели выросло на 8,1 процента по сравнению с тем же периодом 2025 года», — отметил столичный министр.

С января по март отгрузка мебельных изделий выросла на 10,5 процента — до 13,1 миллиарда рублей.

А еще с начала года предприятия столицы презентовали несколько новинок в сфере мебели и отделочных решений. Например, у компании «Промет» - специальные столы для работы с электроникой. Эта мебель позволяет снизить риск повреждения чувствительных компонентов из-за статического электричества. Конструкция способна выдержать нагрузку до 400 килограммов. При помощи таких столов можно гибко настроить рабочее место под конкретные задачи.

Московский бренд Ako Sound обеспечил запуск производства инновационных звукоизоляционных панелей. Это эффективное решение позволяет уменьшить уровень шума в квартирах, офисах и специализированных пространствах с повышенными требованиями к звукоизоляции.

Москва признана крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год запускаются около 150 новых высокотехнологичных предприятий. В целом в Москве насчитывается уже более 4,6 тысячи промышленных компаний. Там работают свыше 755 тысяч человек. Производители столицы могут получить более 20 эффективных мер поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.