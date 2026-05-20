НовостиПроисшествия20 мая 2026 12:06

Упавший на рельсы на станции метро «Белорусская» мужчина погиб

Ранее сообщалось о сбое движения на зеленой ветке метро
Мила ГЕНЬ
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На станции «Белорусская» Замоскворецкой линии столичного метрополитена мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник. Трагедия привела к серьезным сбоям в движении поездов.

Из-за происшествия движение поездов на зеленой ветке было остановлено на участке между станциями «Театральная» и «Сокол». Об этом ранее сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Пассажирам пришлось воспользоваться альтернативными маршрутами.