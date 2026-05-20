Собянин: Кадетские классы открыты в 225 школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственное письмо столичной школе № 1770 за верность традициям кадетского движения столицы.

Более 3,5 тысячи детей и подростков приняли участие в ежегодном параде кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений». Торжественный марш прошел 20 мая на Поклонной горе.

В параде, посвященном 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Во время торжественной церемонии глава города передал благодарственное письмо московской школе № 1770.

«Москва уделяет особое внимание кадетскому движению, которое не только помогает воспитывать патриотов, но и дает прекрасное образование. Сейчас в кадетских классах учатся больше 25 тысяч детей, которые планируют выбрать военную или гражданскую службу. Они открыты в 225 школах. В этом году мы особо отметили школу № 1770 - за верность традициям кадетского движения», - рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

В кадетских классах Москвы учатся ребята с 7 по 11 классы. В основном учеба для них организована в формате дневного пребывания. В режиме круглосуточного пребывания сегодня работают две организации: Первый московский кадетский корпус и кадетская школа-интернат № 5, подведомственные городскому Департаменту образования и науки.

Кроме того, в столице располагаются пять кадетских образовательных учреждений федерального подчинения: Московское суворовское военное училище, Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова, кадетское училище Следственного комитета РФ, «Пансион воспитанниц Минобороны России», а также Московское военно-музыкальное училище Минобороны РФ. Ежегодно в них обучаются более 2 тысяч ребят.

При наборе в кадетские классы учитываются сразу несколько параметров, начиная с высоких оценок и успехов в спорте и заканчивая состоянием здоровья и интереса к будущей службе в Вооруженных Силах РФ либо к гражданской профессии.

Кадеты Москвы ежегодно принимают участие в городских патриотических мероприятиях, в том числе в параде «Не прервется связь поколений», а также в одноименной метапредметной олимпиаде. Музей Победы традиционно проводит День кадетского класса, во время которого ребята несут почетную вахту возле Огня Памяти и Славы на Поклонной горе. Московский конкурс «Смотр строя и песни. Марш победителям!» тоже стал ежегодной традицией.

Столичные кадеты также принимают участие в событиях, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, мероприятиях, которые организуют ветеранские и общественные организации Москвы.

В прошлом учебном году знаки отличия ГТО получили 7043 воспитанника. Золотые значки вручили 2757 кадетам, серебряные — 2576, бронзовые — 1710. Кроме того, школа № 2089 Москвы одержала победу на Всероссийском конкурсе на лучший казачий класс.

С 2025 года правительство Москвы совместно с Минобороны РФ и МЧС России организует для школьников летние спортивно-патриотические палаточные лагеря. Летом прошлого года работали три таких лагеря, в них отдохнули более 4,5 тысячи детей. В этом году планируется открыть уже 10 спортивно-патриотических палаточных лагерей.