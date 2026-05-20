Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 15:12

В Ступине пьяная рецидивистка едва не убила подругу во время застолья вилкой

Росгвардейцы задержали рецидивистку за нанесение ранений вилкой в шею женщине в Подмосковье
Мила ГЕНЬ
В Ступине пьяная рецидивистка едва не убила подругу во время застолья вилкой

В Ступине пьяная рецидивистка едва не убила подругу во время застолья вилкой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В подмосковном Ступине сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая подозревается в нападении на знакомую с использованием столового прибора. Сигнал о криках из квартиры в многоэтажном доме на проспекте Победы поступил стражам правопорядка незамедлительно. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что конфликт между двумя женщинами вспыхнул во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры злоумышленница схватила вилку и нанесла 41-летней подруге резаные раны в области шеи. Подозреваемую задержали прямо на месте преступления.

Как установили стражи правопорядка, 33-летняя нападавшая ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство. Пострадавшую женщину срочно госпитализировали в ближайшую больницу. А задержанную рецидивистку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.