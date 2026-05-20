В Ступине пьяная рецидивистка едва не убила подругу во время застолья вилкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В подмосковном Ступине сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая подозревается в нападении на знакомую с использованием столового прибора. Сигнал о криках из квартиры в многоэтажном доме на проспекте Победы поступил стражам правопорядка незамедлительно. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что конфликт между двумя женщинами вспыхнул во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры злоумышленница схватила вилку и нанесла 41-летней подруге резаные раны в области шеи. Подозреваемую задержали прямо на месте преступления.

Как установили стражи правопорядка, 33-летняя нападавшая ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство. Пострадавшую женщину срочно госпитализировали в ближайшую больницу. А задержанную рецидивистку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.