Суд вынес приговор четырем водителям такси, грабившим бойцов СВО в Шереметьево

Химкинский городской суд Московской области приговорил четверых таксистов к реальным срокам лишения свободы от 10 до 17 лет за серию преступлений в аэропорту «Шереметьево». Жертвами злоумышленников, среди прочих пассажиров, становились участники специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Следствием установлено, что Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов входили в преступное сообщество, которое специализировалось на кражах, грабежах, разбое, вымогательстве и мошенничестве. Банда намеренно выбирала жертв среди бойцов, прибывавших в «Шереметьево». Таксисты использовали разные схемы: от кратного завышения цен на поездки до нападений с применением седативных препаратов.

По данным следствия, злоумышленники под различными предлогами убеждали пассажиров выпить жидкость с седативно-снотворным эффектом, после чего человек засыпал, а его деньги похищали. Также таксисты вместе с сообщниками, включая сотрудников правоохранительных органов, под угрозой насилия навязывали услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.