Анатолий Гарбузов: Московской фабрике мороженого исполнилось 30 лет

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о юбилее ведущего столичного производителя мороженого — компании «БРПИ». Он отмечается 21 мая. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, за годы работы предприятие увеличило мощности выпуска до 16,5 тысячи тонн в год. При этом в ассортименте числится более 250 наименований. В их числе - пломбиры, эскимо, ягодные сорбеты и фруктовые льды. Все это активно покупают как в столице и регионах России, так и за рубежом.

«Москва — центр российской пищевой промышленности. В столице выпускают практически все основные группы продуктов: от мясных и молочных до хлебобулочных изделий и десертов. Так, одним из ведущих производителей в городе вот уже 30 лет является московская фабрика мороженого «БРПИ», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что за годы работы предприятие поставило в регионы России и за рубеж десятки тысяч тонн пломбира, сорбетов, эскимо и другой сладкой продукции.

Фабрику начали строить в 1992 году. А в мае 1996 года на ней выпустили первую партию мороженого. Каждый год компания обеспечивает разработку и выход на рынок более 20 новинок. Инновационные технологические разработки позволяют компании наладить производство функционального мороженого, замороженных десертов, фруктового льда и тортов-мороженое ручной работы.

Фабрика «БРПИ» стала одной из востребованных площадок для промышленного туризма в Москве. Она постоянно участвует в городских программах, например, в «Открой #Моспром».

Поддержка города позволила компании получить в 2017 году статус промышленного комплекса. Благодаря модернизации фабрика запустила новую производственную линию. Это позволило дальше расширять ассортимент и создавать разработки новой продукции, соответствующей мировым трендам.