Анатолий Гарбузов: В конкурсе «Московские мастера» — 2026 участвуют специалисты промышленных профессий

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о том, что в столице продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». В частности, речь идет о промышленной группе профессий. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, в ней участвуют специалисты ключевых направлений. В их числе инженеры-электроники, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, слесари-инструментальщики, программисты, монтажники радиоаппаратуры, токари-универсалы и фрезеровщики.

«Промышленность Москвы — это сотни тысяч высококвалифицированных специалистов и передовые предприятия, которые ежедневно формируют технологический суверенитет столицы и всей страны. Конкурс “Московские мастера” дает уникальную возможность не только выявить лучших представителей отрасли», - отметил столичный министр, добавив, что конкурс помогает создать площадку для обмена опытом, где молодые специалисты могут получить мощный импульс к развитию и вписать свое имя в историю московской индустрии.

Для каждой профессии предлагаются адаптированные под ее специфику задания. Например, для инженерных специальностей - презентацию проекта и оценку по критериям инновационных достижений, экономической эффективности и практического внедрения. А программисты делают только практическую часть.

Участники рабочих профессий, например, токарь универсал, фрезеровщик, слесарь инструментальщик, состязаются в два этапа. В их числе теоретическая и практическая части с выполнением задания на предоставленном оборудовании.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в канун Дня города. Победители конкурса получают звание «Московский мастер» и денежные гранты: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 150 тысяч — за третье.

Заявки для участия необходимо направить в Оргкомитет конкурса до 25 мая 2026 года. Более подробная информация - на сайте Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).