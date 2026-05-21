В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил мужчину и его сына

В Клинском городском округе Подмосковья нетрезвый водитель на «Ладе Приоре» насмерть сбил мужчину и его сына. Семья остановилась на обочине из-за внезапной поломки их собственного «Форда». Как сообщил источник сайта mk.ru, виновник трагедии позже объяснил свои действия попыткой уйти от столкновения с другой машиной.

Трагедия разыгралась 20 мая на 68-м километре трассы Лотошино – Суворово – Клин. За рулем отечественной легковушки находился 55-летний местный житель, который по профессии является сварщиком 6-го разряда на стекольном заводе. Как выяснилось позже, мужчина возвращался с дачи в состоянии алкогольного опьянения.

По версии задержанного, он был вынужден резко вывернуть руль вправо, потому что другая машина вылетела на встречную полосу. Именно этот маневр, по словам водителя, привел к тому, что он сбил двух пешеходов на обочине.

Жертвами оказались 42-летний водитель местного сафари-парка и его 19-летний сын-студент, которые также возвращались домой в гостей. Когда их «Форд» неожиданно заглох, родственники остановились, чтобы разобраться в неисправности, и в этот момент в них врезалась «Лада».

От полученных травм отец скончался на месте происшествия. Молодого человека с сотрясением мозга и травмой ноги срочно доставили в больницу, где медики провели ему операцию.

Сам виновник ДТП сразу после случившегося вернулся на свою дачу, расположенную неподалеку от места аварии. Там его вскоре и задержали прибывшие сотрудники полиции.

