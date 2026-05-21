В Нижнем Новгороде прошла конференция «Цифровая индустрия промышленной России»

предоставлено пресс-службой ЦИПР-2026

С 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде прошла XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), собравшая более 4,5 тысяч участников и почти тысячу спикеров.

Исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова выступила модератором сессии «ИИ-помощники для миллионов: как построить масштабируемый сервис и сохранить человеческий контроль» и спикером на дискуссии «Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения».

На первой сессии обсуждались масштабирование ИИ-сервисов, требования к их архитектуре и баланс между автономностью системы и человеческим контролем. Участники поделились опытом из медиа, телекома, облачных сервисов, промышленности и других отраслей. Иванова отметила важность доверия, качества и контроля в работе с ИИ.

«Мне кажется важным, что в дискуссии про искусственный интеллект в финале мы все равно вернулись к людям - к тем, кто создает эти системы, и тем, кто ими пользуется. Первым будет не тот, кто внедрит ИИ быстрее всех, а тот, кто сможет выстроить доверие, снять страхи массового пользователя и дать новые смыслы - и сотруднику, и клиенту. Не страшно бояться, не страшно подсматривать за соседями по индустрии и делиться опытом: именно так любая отрасль выходит на новый качественный уровень, а вместе с ней меняются и страна, и качество жизни отдельного человека», - заявила спикер.

На второй сессии Иванова рассказала о запуске AI-трансформации в «Рамблере», включая использование нейросети ГигаЧат для улучшения работы журналистов и проверки качества материалов. Она подчеркнула, что внедрение ИИ необходимо для реорганизация медиа и повышения качества журналистики в условиях перехода к перформансной модели.

Иванова отметила, что правильный подход к AI-трансформации может вернуть смысл профессии журналиста и улучшить качество контента.