В ОЭЗ Москвы будет составлена дорожная карта по локализации электротранспорта

В особой экономической зоне «Технополис Москва» прошла форсайт-сессия, посвященная роли электромобильной отрасли в городской промышленности. Участники обсудили, как технологии e-mobility влияют на экономику столицы и какие шаги необходимы для перехода к кластерной модели производства.

Как сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дёгтев, сегодня на площадках особой экономической зоны уже выпускают ключевые компоненты для автопрома.

«В ОЭЗ Москвы для автомобильной промышленности выпускают электроприводы, изделия из фотополимеров, микроэлектронику, углеродное волокно, лазерное оборудование, головные мультимедийные устройства, литий-ионные батареи, композитные элементы кузова и комплектующие, детали салона и экстерьера. Наша задача – перейти от накопления технологий к выстраиванию кластерной модели, в которой каждое предприятие работает не изолированно, а как часть единой высокотехнологичной производственной цепочки», - сообщил Геннадий Дёгтев.

Особое внимание на сессии «Экономика электромобильности» уделили развитию кооперации между компаниями, механизмам вовлечения новых игроков в кластер и привлечению институтов развития. Эксперты сошлись во мнении, что синергия производств ускорит импортозамещение и повысит конкурентоспособность локальной продукции.

Специальным гостем стал Юй Чжоупин — профессор шанхайского Университета Тунцзи, директор Национального инновационного центра автомобилей на новых источниках энергии. Один из идеологов китайской программы развития электромобилестроения поделился опытом КНР и дал практические рекомендации для московского кластера.

Участники сессии приняли резолюцию о создании рабочей группы из представителей промышленности, научного сообщества и зарубежных экспертов. Ее задача — разработать и внедрить комплексную программу электромобилестроения. Параллельно будет сформирована дорожная карта по локализации в Москве выпуска деталей и компонентов для электротранспорта.