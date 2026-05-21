НовостиПолитика21 мая 2026 21:27

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Алина КОЧНЕВА
Ночью 22 мая украинские дроны вновь попытались ударить по Москве. К 00:20 известно о ликвидации двух БПЛА на подлете к столице РФ. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

В связи с попытками ВСУ атаковать столицу, в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими службами.

"ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Сергей Собянин.

ВСУ также попытались атаковать Тверскую область. Радиационный фон на Калининской атомной электростанции в Удомле, ставшей целью дронов, остается в норме. Сообщается, что никаких проблем в работе объекта после ударов ВСУ нет.