Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Ночью 22 мая украинские дроны вновь попытались ударить по Москве. К 00:20 известно о ликвидации двух БПЛА на подлете к столице РФ. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

В связи с попытками ВСУ атаковать столицу, в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими службами.

"ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Сергей Собянин.

ВСУ также попытались атаковать Тверскую область. Радиационный фон на Калининской атомной электростанции в Удомле, ставшей целью дронов, остается в норме. Сообщается, что никаких проблем в работе объекта после ударов ВСУ нет.