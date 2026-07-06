Ефимов: В Северном Измайлове около 1,5 тысячи москвичей переселяются по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробнее о переселении в новые квартиры участников реновации в районе Северное Измайлово рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Здесь начался переезд в 12-й переданный под заселение новый дом. Его адрес: 15-я Парковая улица, 48А. Город выделил там квартиры жителям из семи старых домов.

«Северное Измайлово занимает второе место по числу домов, включенных в программу реновации на востоке столицы. Здесь предстоит расселить более 36 тысяч москвичей из 179 старых зданий. Свыше 7,7 тысячи человек из 41 дома уже переехали в 11 новостроек», - отметил заммэра.

Он напомнил, что этим летом поэтапно осматривать квартиры в современном жилом комплексе по адресу: 15-я Парковая улица, дом 48А, начали еще около 1,5 тысячи горожан из семи старых пятиэтажек.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, теперь переселение в районе затронет уже каждый четвертый дом, включенный в программу реновации.

Новостройка размещается около расселяемых домов, то есть у горожан останется вся прежняя инфраструктура.

«Почти 430 жителей корпусов 1 и 2 дома 46 на 15-й Парковой улице начали определяться с выбором новых квартир 30 июня. Около 500 москвичей из двух соседних пятиэтажек – дома 48 и дома 52, корпуса 1, – приступят к осмотру жилья 8 июля», - пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что через неделю осматривать новую жилплощадь будут уже те, кто живет в доме 52, корпус 2, на этой же улице, а также корпусах 6 и 7 дома 92 на Щелковском шоссе.

В помощь им город предлагает суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru.

Новостройку возвели по стандартам реновации. При этом использовали в основном отечественные стройматериалы, применяя энергоэффективные технологии. Как рассказали в Департаменте градостроительной политики Москвы, в целом жилье в новом доме 48А по 15-й Парковой улице занимает площадь более 35 тысяч квадратных метров.

«Дом состоит из восьми секций, в которых расположены 609 квартир, в том числе девять из них - для маломобильных жителей», - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в Градостроительном комплексе Москвы, все подробности о реновации можно найти на mos.ru, а узнать о новых квартирах и домах по программе - по ссылке.

Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Мэр также рассказал о построенном монолитном жилом комплексе по реновации в районе Щербинка. При этом использовались технологии объемно-блочного домостроения.