Собянин сообщил о ликвидации уже 15 дронов, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в понедельник, 6 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувшие ночь и утро силы ПВО ликвидировали уже 15 украинских беспилотников. Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, за прошедшую ночь, с 5 на 6 июля, российские силы ПВО уничтожили 519 беспилотников, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.