Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с утра и до вечера вторника, 7 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Соответствующее предупреждение будет действовать в этот же период на территории Московской области. Об этом сообщают в Гидрометцентре России.

«Ветер. Период предупреждения с 9:00 7 июля до 21:00 7 июля. Днeм 7 июля ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

К тому же, в столичном регионе с 09:00 до 21:00 вторника, 7 июля, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Москвичей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными: не отвлекайтесь на гаджеты, не оставляйте детей без присмотра, обходите стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, летние волны жары не приведут к засухе в Москве, несмотря на возможные блокирующие антициклоны. Более подробно об этом сообщает климатолог Владимир Семенов.