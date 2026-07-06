Владимир Ефимов рассказал о программе мероприятий к 70-летию Дня строителя

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о стартовавшем в столице 6 июля, в День архитектора, месяце градостроительства. Его приурочили к 70-летию Дня строителя в Москве. В 2026 году свой профессиональный праздник строители отметят 9 августа.

«В этом году День строителя отмечает юбилей – 70-летие, и мы посвятим целый месяц профессионалам, благодаря которым наш город с каждым днем становится красивее и комфортнее. За последние 15 лет в столице введено в эксплуатацию более 170 миллионов квадратных метров недвижимости, построено и реконструировано 127 станций метрополитена и Московского центрального кольца, а также свыше 1,6 тысячи километров дорог», - отметил заммэра.

Он напомнил, что появились такие знаковые сооружения, как Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой, новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и многое другое.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, за всеми этими результатами стоят тысячи специалистов: архитекторы, проектировщики, инженеры и рабочие. И основная задача месяца градостроительства – рассказать о людях, которые создают современную Москву, показать, как рождаются крупнейшие городские проекты, и сделать строительную отрасль более открытой и понятной для жителей, подчеркнул заммэра.

Большинство мероприятий смогут посетить все желающие. Среди центральных событий - масштабная мультимедийная выставка «70 лет созидания» в Музее Москвы.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики столицы, программа месяца будет максимально разнообразной и интересной гостям разных возрастов.

«Москвичей ждут экскурсии, открытые лекции, мастер-классы, выставки, интеллектуальные проекты и интерактивные форматы, которые помогут по-новому взглянуть на историю строительства столицы», - уточнили в ведомстве.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали подробнее об образовательной программе. В нее включили цикл открытых лекций архитекторов, урбанистов и экспертов.

Дети смогут пройти образовательный трек. Сюда входят интерактивные занятия в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ и в Музее Москвы, выпуск книги «Москва. Город, который построили вместе». А еще гостей ждут викторины, онлайн-квизы, строительный марафон совместно с обществом «Знание» и архитектурно-строительный диктант. Подробнее о месяце градостроительства - на официальном сайте проекта. Там же можно зарегистрироваться на мероприятия.