В подмосковном Щелково 16-летняя девушка подожгла АЗС по указке неизвестных Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковном Щелково 16-летняя девушка подожгла автозаправочную станцию (АЗС) по указке неизвестных. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовные дела уже возбуждены.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Установлено, что задержанная москвичка действовала под влиянием неизвестных, которые давали ей указания по телефону. В результате поджога выгорела заправочная колонка. Пострадавших нет.

Девушка подожгла колонку на АЗС в подмосковном Щелково

Девушка уже доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в начале июля по факту поджога трансформаторной подстанции правоохранители задержали восьмиклассника из Мытищ. Ему предъявлено обвинение по факту совершения террористического акта.