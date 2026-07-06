Задержан подозреваемый в краже иномарки в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже иномарки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

В полицию с заявлением о пропаже авто обратилась женщина. Машину она припарковала на Каскадной улице, двери не были заблокированы. Правоохранители оперативно нашли и задержали подозреваемого на Лыткаринской улице. Им оказался 35-летний приезжий.

В Москве задержан подозреваемый в краже иномарки

Известно, что злоумышленник воспользовался незапертыми дверями, проник в салон и при помощи проводов завел двигатель. Иномарку мужчина хотел продать, но не успел - его задержали.

Похищенная машина изъята и в скором времени будет возвращена владелице. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, мужчина решил не закрывать автомобиль и отлучиться на некоторое время, а, вернувшись, узнал, что у него украли 265 000 рублей. Установлено, что за водителем следили. Инцидент произошел в Москве.